Трагическое известие сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ранее погибшей женщине неоднократно предлагали эвакуацию.

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Гайдай отметил, что в Луганской области осталось только 2 больницы, которые функционируют. Они расположены в Северодонецке и Лисичанске.

Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому заведению областного центра. Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать.

– сообщил глава Луганской ОВА.

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По его данным, разрушение здания существенное. Пострадали сразу несколько этажей.

"Несмотря на это, больница продолжает спасать жизнь мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без медицинской помощи", – подчеркнул Гайдай.

Ранее российские военные перебили высоковольтную линию. В Северодонецке Луганской области полностью исчез свет.