Трагічну звістку повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, раніше жінці, яка загинула, неодноразово пропонували евакуацію.

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Гайдай зазначив, що в Луганській області залишилося лише 2 лікарні, які функціонують. Вони розташовані у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями – і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати, – лікарів,

– повідомив очільник Луганської ОВА.

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За його даними, руйнація будівлі істотна. Постраждало одразу декілька поверхів.

"Попри це, лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без медичної допомоги", – наголосив Гайдай.

Зазначимо, що раніше російські військові перебили високовольтну лінію. У Сєвєродонецьку, що в Луганській області, повністю зникло світло.