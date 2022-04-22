Город обесточен в результате обстрелов окрестностей Лисичанска

Об отсутствии электроэнергии в Северодонецке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Город обесточен в результате обстрелов окрестностей Лисичанска.

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Сообщается, что россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Поэтому обесточены все жилые кварталы Северодонецка.

По словам Гайдая, на месте аварии работают спасатели.

Дневной обстрел окрестностей Лисичанска имел катастрофические последствия. Россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка. На месте аварии работает аварийная бригада ЛЕО,

– сообщил Гайдай.

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