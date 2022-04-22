Согласно информации, за прошедшие сутки 21 апреля российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины.

Важно Из Донецкой области эвакуировались почти три четверти населения

Какие территории были под огнем:

Северодонецк,

Лисичанск,

Попасная,

Рубежное,

Горная община.

"Мы имеем 2 частично разрушенных дома в Северодонецке, 2 – в Лисичанске, еще 3 – в других общинах области", – сообщил Сергей Гайдай.

Смотрите фотографии последствий обстрелов:

Он добавил, что получили ранения 4 жителя Луганщины. Известно о 3 сотрудниках группы быстрого реагирования областной национальной полиции, которые получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.

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