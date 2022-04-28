Таку інформацію розповів керівник установи Роман Водяник у коментарі виданню Hromadske. Станом на зараз на Луганщині залишилося всього дві лікарні, які працюють – у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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Лікарня працює, як і раніше. Пацієнти залишаються, їх близько 50. Це переважно соматичні пацієнти (із захворюваннями органів тіла – 24 канал), тобто люди з пневмонією, серцево-судинними патологіями та іншими захворюваннями,

– сказав Водяник.

За словами головного лікаря, серед пацієнтів є одна жертва, та ще два медпрацівники отримали поранення – зараз вони почуваються нормально.

"Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом із лікарями – і це їх не зупинило. Фактично орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів", – розповів Роман Водяник.

Головлікар зазначив, що лікарня продовжує рятувати життя мирного населення, оскільки не може дозволити собі лишити людей без допомоги.

Що відомо про обстріли Сєвєродонецька:

27 квітня стало відомо, що росіяни обстрілюють місто Сєвєродонецьк з неба та артилерії. Внаслідок цього пошкоджена інфраструктура, а також загинули дві жінки, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що станом на 21 квітня у місті Сєвєродонецьк не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Там може виникнути гуманітарна катастрофа.

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