Таку інформацію розповів керівник установи Роман Водяник у коментарі виданню Hromadske. Станом на зараз на Луганщині залишилося всього дві лікарні, які працюють – у Сєвєродонецьку та Лисичанську.
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Лікарня працює, як і раніше. Пацієнти залишаються, їх близько 50. Це переважно соматичні пацієнти (із захворюваннями органів тіла – 24 канал), тобто люди з пневмонією, серцево-судинними патологіями та іншими захворюваннями,
– сказав Водяник.
За словами головного лікаря, серед пацієнтів є одна жертва, та ще два медпрацівники отримали поранення – зараз вони почуваються нормально.
"Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом із лікарями – і це їх не зупинило. Фактично орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів", – розповів Роман Водяник.
Головлікар зазначив, що лікарня продовжує рятувати життя мирного населення, оскільки не може дозволити собі лишити людей без допомоги.
Що відомо про обстріли Сєвєродонецька:
- 27 квітня стало відомо, що росіяни обстрілюють місто Сєвєродонецьк з неба та артилерії. Внаслідок цього пошкоджена інфраструктура, а також загинули дві жінки, ще п'ятеро людей зазнали поранень.
- Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що станом на 21 квітня у місті Сєвєродонецьк не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Там може виникнути гуманітарна катастрофа.
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