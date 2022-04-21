Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі. Також він розповів, що за останню добу значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення виникла в Рубіжному та Новодружеську.

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Сергій Гайдай зазначив, що росіяни знищили всі продовольчі склади у Сєвєродонецьку. Необхідні продукти харчування мешканці отримують виключно із гуманітарних вантажів.

Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах,

– написав Гайдай.

Він повідомив, що у житловому фонді Луганської області виникли 6 пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. Від небезпеки врятовано п'ять осіб.

Раніше стало відомо, що російськими та сепаратистськими пабліками поширюється нова інформація про необхідність убивати усіх українців, включно з дітьми у Маріуполі. Ця стратегія може поширюватись і на всіх окупованих територіях.

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