Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале. Также он рассказал, что за последние сутки значительная часть разрушений в результате российского вторжения возникла в Рубежном и Новодружеске.

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Сергей Гайдай отметил, что россияне уничтожили все продовольственные склады в Северодонецке. Необходимые продукты питания жители получают исключительно из гуманитарных грузов.

Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях,

– написал Гайдай.

Он сообщил, что в жилищном фонде Луганской области возникло 6 пожаров. В настоящее время все они ликвидированы. От опасности спасены пять человек.

Ранее стало известно, что российскими и сепаратистскими пабликами распространяется новая информация о необходимости убивать всех украинцев, включая детей в Мариуполе. Эта стратегия может распространяться и на всех оккупированных территориях.

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