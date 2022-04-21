Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале. Также он рассказал, что за последние сутки значительная часть разрушений в результате российского вторжения возникла в Рубежном и Новодружеске.
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Сергей Гайдай отметил, что россияне уничтожили все продовольственные склады в Северодонецке. Необходимые продукты питания жители получают исключительно из гуманитарных грузов.
Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях,
– написал Гайдай.
Он сообщил, что в жилищном фонде Луганской области возникло 6 пожаров. В настоящее время все они ликвидированы. От опасности спасены пять человек.
Ранее стало известно, что российскими и сепаратистскими пабликами распространяется новая информация о необходимости убивать всех украинцев, включая детей в Мариуполе. Эта стратегия может распространяться и на всех оккупированных территориях.
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