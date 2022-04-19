Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в Луганской области враг уничтожил: частные дома, многоэтажки, детские сады, бассейны, торговые центры, школы, гражданские коммуникации.

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Возгорание из-за обстрелов врага

По последней информации ГСЧС, спасатели ликвидировали 5 возгораний частных домов в результате вражеских обстрелов в городе Кременная. В Новодружеске возле шахты пожарные тушили угли на открытой территории. Кроме того, эвакуировали 2 человека с инвалидностью.

В Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание 2 частных домов. Они также вспыхнули из-за вражеских снарядов.

К счастью, погибших или травмированных в упомянутых событиях не было,

– отметили в ГСЧС.

К слову, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что враг атакует Попасную каждый день. Он показал руины, в которые превратился город в результате обстрелов российских оккупантов.

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