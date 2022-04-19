Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале.

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215 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за постоянных обстрелов россиянами Луганской области.

Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется,

– рассказал Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОГА, более 60% от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей Украине приходится на Донецкую и Луганскую области.

Отмечается, что основной причиной остановки этих газораспределительных станций является повреждение сетей из-за обстрелов оккупантов. Соответствующие спасательные службы не могут добраться до объектов из-за активных боевых действий.