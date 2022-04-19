Про це повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.

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215 населених пунктів залишились без електроенергії через постійні обстріли росіянами Луганскої області.

Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з'ясовується,

– розповів Сергій Гайдай.

За словами голови Луганської ОДА, понад 60% від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій Україні припадають на Донецьку та Луганську області.

Зазначається, що основною причиною зупинки цих Газорозподільних станцій є пошкодження мереж через обстріли окупантів. Відповідні рятувальні служби не можуть дістатись до об'єктів через активні бойові дії.

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