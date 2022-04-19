Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

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За його словами, досить важко робити якісь прогнози під час війни, адже окупанти накопичили сотні одиниць техніки і мають 70 тисяч військових.

Але я впевнений, що нічого в них не вийде. Тому що наші ЗСУ не лише тримаються, а й отримують певне підсилення. Деталі розкривати не буду,

– сказав Сергій Гайдай.

На його думку, на Великдень для України будуть хороші новини.

Дивіться повне відео з Сергієм Гайдаєм про бої на Донбасі:



До слова, наразі російські війська намагаються йти в контрнаступ у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Це підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, крайня межа для російських окупантів – 24 квітня. вони хочуть зробити "подарунок" своєму фюреру до Великодня.