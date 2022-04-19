Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

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Чому ЗСУ відійшли у Кремінній

За його словами, наші війська все таки відійшли далі, бо вони у Кремінній тримали оборони майже 2 місяці.

На тій лінії оборони, яку ЗСУ побудували, не залишилося навіть метру живого місця. Все повністю обстрілювалося. Ворог чітко розумів, де знаходилися наші позиції,

– запевнив Гайдай.

Він каже, що не було сенсу в тому, щоб просто триматися на земельній ділянці, де могли загинути наших захисників, не давши ворогу відсічі. Тому довелося відійти.

Наші військові вже перегрупувалися

“Зараз Збройні Сили України на Луганщині вже перегрупувалися. Стоять трохи далі і тримають оборону вже на новий позиціях”, – заявив Гайдай.

Дивіться повне відео з Сергієм Гайдаєм про бої на Донбасі:



До слова, росіяни активізували наступ уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі. Ворог хоче прорвати оборону наших військ у Луганській та Донецькій областях та намагається встановити повний контроль над Маріуполем.