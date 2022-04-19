Відповідну інформацію оприлюднили французькі ЗМІ вночі проти 19 квітня. Посилаються вони на джерела в Єлисейському палаці.

Зауважте Було б дуже непогано, якби пан Байден особисто побачив місця російських звірств, – ОП

Байден скликає термінову нараду через війну в Україні

Сполучені Штати скликають у вівторок у рамках наступу Росії на Україну нараду з главами кількох держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії,

– мовиться у повідомленні.

За даними преси на нараді також будуть:

генсек НАТО Єнс Столтенберг;

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

президент Європейської ради Шарль Мішель.

Попередньо відомо, що Білий дім відмовився від ідеї візиту в Україну.

Однак 13 квітня Джо Байден заявив, що надасть додаткових 800 мільйонів доларів оборонної допомоги.

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