Соответствующую информацию обнародовали французские СМИ в ночь на 19 апреля. Ссылаются они на источники в Елисейском дворце.
Заметьте Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел места российских зверств, – ОП
Байден созывает срочное совещание из-за войны в Украине
Соединенные Штаты созывают во вторник в рамках наступления России на Украину совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.
– говорится в сообщении.
По данным прессы, на совещании также будут:
- генсек НАТО Йенс Столтенберг;
- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;
- президент Европейского совета Шарль Мишель.
Предварительно известно, что Белый дом отказался от идеи визита в Украину.
Однако 13 апреля Джо Байден заявил, что предоставит дополнительные 800 миллионов долларов оборонной помощи.
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