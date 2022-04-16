Вероятные причины отказа от визита озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом он заявил 15 апреля – в день, когда в Белом доме опровергли заявление о визите президента США в Украину.
Важно Пока не планируется, – Белый дом о визите Байдена в Украину
Арестович предположил, какая причина отказа Байдена от визита в Киев
Он (говорится о Байдене – 24 канал) может физически прилететь. Безусловно, есть движения в Белом доме. Ну, может, например, не Байден прилететь, а Остин (говорится о министре обороны США Ллойде Остине – 24 канал) или Блинкен (говорится о госсекретаре США Энтони Блинкене – 24 канал),
– рассказал Арестович.
Политик объяснил, что это также будет весомо. Что касается причин отказа ехать в Украину самого Байдена, то Алексей Арестович объяснил, что:
- во-первых, это как минимум опасно;
- в Конституции США после убийства Джона Кеннеди существует поправка: "Если президент не слушает рекомендации своей службы безопасности, то это основа для импичмента";
- то есть служба безопасности президента имеет власть над ним и может запретить ему поездку, и он будет вынужден прислушиваться.
Алексей Арестович вспомнил, что Кеннеди пренебрегал этим и ему это дорого стоило.
"То есть они (говорится о службе безопасности – 24 канал) не совсем руководят президентом и его желаниями. Но сослаться на эти рекомендации могут те, кто не хочет, чтобы Байден уезжал", – заверил советник главы ОП.
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