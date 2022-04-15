Впоследствии в Белом доме отметили, что не планируют визит президента Джо Байдена в Киев.

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Нет, мы не отправляем президента в Украину,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время, администрация рассматривает возможность отправки госсекретаря Энтони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина в Украину.

Отметим, что и визите в Киев в Вашингтоне начали задумываться еще после успешного визита британского премьера Бориса Джонсона. Более того, уже после его поездки в Украине успели побывать еще и президенты 4 европейских государств – Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.