Згодом у Білому домі зазначили, що не планують візит президента Джо Байдена до Києва.

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Ні, ми не відправляємо президента в Україну,

– заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Водночас адміністрація розглядає можливість відправлення держсекретаря Ентоні Блінкена або міністра оборони Ллойда Остіна в Україну.

Зазначимо, що про візит до Києва у Вашингтоні почали задумуватися ще після успішного візиту британського прем'єра Бориса Джонсона. Ба більше, вже після його поїздки в Україні встигли побувати ще й президенти 4 європейських держав – Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

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