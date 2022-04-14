Водночас не розглядалася поїздка Джо Байдена та Камали Гарріс. Про це повідомляє американський канал CNN із посиланням на джерело в адміністрації.

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США ведуть перемовини щодо відправки високопоставленого чиновника в Україну,

– сказав співрозмовник.

Обговорювали можливість поїздки до Києва міністра оборони Ллойда Остіна або державного секретаря Ентоні Блінкена. Однак рішення ще далеко не остаточне і візит в кінцевому підсумку може не відбутися.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нещодавно несподівано відвідав столицю України. Згодом у Білому домі заявили, що наразі Джо Байден не планує власну поїздку до Києва.

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