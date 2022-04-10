Відповідну інформацію розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Це трапилось 9 квітня під час інтерв'ю в в ефірі одного з телеканалів.

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Дуже й дуже дратівливо відноситься до нього (мовиться про Джонсона – 24 канал) Росія. Тому ми розуміємо всі ризики та небезпеки,

– пояснив Подоляк.

Радник глави ОП також зауважив, що, на його погляд, наразі є люди щодо яких вкрай негативно ставляться у країні окупантів. Зокрема Михайло Подоляк розповів, що це:

Володимир Зеленський номер один;

на другому місці Борис Джонсон з точки зору ненависті до нього;

на третій позиції мені видається президент Польщі Анджей Дуда.

"У росіян, мені здається, є рейтинг президентів чи міністрів інших країн, до яких вони відносяться з особливою антипатією", – пояснив Подоляк.

Додав, що вважає нібито Росія поважає тільки тих, кого боїться.

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