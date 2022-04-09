Вони спілкувалися з Володимиром Зеленським 9 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента України.

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"Джонсон був дуже конкретний"

У цей день відбулася зустріч очільників двох держав. Вони обговорили, зокрема, посилення економічного тиску на Росію та допомогу нашій країні.

Боріс Джонсон був дуже конкретний у відповідях на мої запитання, як і завжди. Вже визначили, яку допомогу Велика Британія надасть післявоєнному відновленню України,

– сказав президент.

Проте наразі не озвучили конкретики щодо того, як будуть відновлювати територію Київщини. Також досі невідомо, скільки коштів на це потрібно.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 9 квітня: дивіться відео