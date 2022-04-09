Велика Британія готова усіляко сприяти Україні у боротьбі з російськими окупантами. Лондон готовий на чіткі кроки, які допоможуть зупинити агресора.

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Допомога Великої Британії

Як розповів Джонсон, Британія готова лібералізувати торігвлю з Україною, щоб допомогти нашій економіці встояти у час війни. Також британці можуть допомогти нам із розмінуванням територій, де були російські окупанти.

Разом з партнерами Британія також постачатиме Україні обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи більше не поставала перед загрозою вторгнення, шантажем чи іншими небезпеками,

– заявив Джонсон.

Також британський прем'єр додав, що потрібно ще чимало зробити для перемоги України та краху Путіна.

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Джонсона у Києві: