США собираются прислать в Украину своего высокопоставленного представителя. В Офисе Президента хотели бы видеть в Украине самого Джо Байдена.
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Байдену следует приехать лично
Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква уверен, что Байдену следует самому увидеть последствия зверств российских оккупантов. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.
Жовква убежден – впечатления Байдена способствовали бы еще большей поддержке Украины от США.
Мы готовы видеть господина президента США в Киеве, в Украине. Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел в Украине эти места российских зверств, встретился с руководством Украины,
– сказал заместитель председателя ОП.
Он также подчеркнул важность поддержки США в войне с Россией и отметил скорость оказания вооружения и другой помощи.
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