Соответствующую информацию обнародовал Александр Вучич. Политик также заявил, что такими поступками его страна якобы показывает, что свободна.

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Сербия считает санкции против России "аморальными"

Президент Сербии ответил на вопрос, сколько бы стоило его стране введение санкций против России.

Нам всем стоит, нам многое стоит то, что мы не вводили санкции. Больше, чем вы думаете… Если бы мы не приняли такое решение, это стоило бы нам нашего принципа, потому что мы знаем, что это аморально и не приносит результата,

– заверил Вучич.

Политик также объяснил, что, введя санкции, станет "лучшим демократом" для мира. Однако добавил, что Россия их всегда поддерживала в вопросах территориальной целостности.

Президент Сербии также пояснил, что якобы договор страны с Россией будет "лучше, чем у всех европейских стран".

Более того, президент объяснил, что Сербия не будет отменять авиарейсы в Россию. В частности, якобы потому, что они свободная страна и сами будут принимать решения.

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