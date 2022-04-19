Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 канала.

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Почему ВСУ отошли в Кременной

По его словам, наши войска все же отошли дальше, потому что они в Кременной держали оборону почти 2 месяца.

На той линии обороны, которую ВСУ построили, не осталось даже метра живого места. Все полностью обстреливалось. Враг четко понимал, где находились наши позиции,

– заверил Гайдай.

Он говорит, что не было смысла в том, чтобы просто держаться на земельном участке, где могли погибнуть наши защитники, не дав врагу отпора. Поэтому пришлось отойти.

Наши военные уже перегруппировались

“В настоящее время Вооруженные Силы Украины в Луганской области уже перегруппировались. Стоят немного дальше и держат оборону уже на новых позициях", – заявил Гайдай.

Смотрите полное видео с Сергеем Гайдаем о боях на Донбассе:



К слову, россияне активизировали наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе. Враг хочет прорвать оборону наших войск в Луганской и Донецкой областях, и пытается установить полный контроль над Мариуполем.