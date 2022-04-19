Враг хочет прорвать оборону наших войск в Луганской и Донецкой областях. Также пытается установить полный контроль над Мариуполем.

Кстати Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на Востоке Украины

На этом оккупанты и сконцентрировали основные силы. К слову, в Запорожской области россияне сосредоточивают свои подразделения в определенных районах. Оккупанты хотят выйти к админгранице Херсонской области.

Накануне власти сообщили, что утром 18 апреля российские войска начали наступать на Донбассе и Харьковщине.

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