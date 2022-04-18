Наразі крайня межа для російських окупантів – 24 квітня. Про це Данілов заявив в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Битва почалася, – Данілов про те, як Росія намагається іти в наступ на сході України

Росіяни намагаються отримати хоч якусь "перемогу" й чомусь завжди намагаються встигнути до свят. Раніше повідомлялося, що ворог хоче захопити Донбас до 9 – 10 травня, але насправді Росія сильно поспішає.

Окупанти хочуть зробити "подарунок" своєму Фюреру до Великодня

Вони вже до Великодня ставлять (хоч не знаю, яке вони до Бога мають відношення), але вони ставлять таке собі завдання – отримати повністю Донецьку і Луганською області й зробити такий "подарунок" своєму фюреру,

– сказав Данілов.

Він погодився з Будановим, що їм навряд чи це вдасться. За словами секретаря РНБО, ЗСУ стоїть та обороняється, а коли потрібно – йде в контратаку.

Ми свої землі віддавати не будемо! Маленьке це містечко, велике це місто – це для нас наша рідна земля,

– додав він.

Важливо – окупанти почали наступ на Сході: дивіться відео