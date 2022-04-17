Такую информацию сообщил глава Луганской ОГА. Он отметил, что Попасная превратилась в сплошную руину.

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Не захватили, потому уничтожили,

– написал Гайдай о Попасной.

Глава ОГА рассказал, что город находится под вражеским огнем каждый день и днем, и ночью. Позиционные бои не останавливаются. Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительный удар по позициям россиян. Однако оккупанты находят все новое и новое "пушечное мясо".

Разрушенная инфраструктура Попасной:

"Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают", – подчеркнул

По словам Сергея Гайдая, жители Попасной более 50 дней живут в бомбоубежищах, а эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов. Он отметил, что доступ в город затруднен.

В сообщении говорится, что ситуация в городе напоминает Мариуполь, поскольку россияне действуют по одному и тому же сценарию.

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