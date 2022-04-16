Российские оккупанты непрерывно стреляют по Попасной. Об этом сообщили в Генштабе 16 апреля.

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Силами мотострелковых подразделений во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний пытаются улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасная. Успехов нет,

– говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении враг тоже активизировался, чтобы истощить ВСУ. Но они крепко защищают.

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