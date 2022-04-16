Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты пытаются удержать захваченные ими территории. Речь идет о Донецком и Таврическом направлении.

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Над Мариуполем хотят установить полный контроль

Сейчас российские военные сосредоточили все внимание на Попасной и Рубежном. Они хотят взять их под контроль.

Также не оставляют попыток захватчики установить полный контроль над Мариуполем.

Оккупанты работают над восстановлением собственной боеспособности и увеличения количества боеприпасов. Оккупанты не оставляют попыток улучшить также и свое тактическое положение. Не обходится и без обстрелов по большинству направлений.

В Генштабе добавили, что в Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки, 15 апреля, удалось отразить 10 вражеских атак. Наши военные уничтожили три танка оккупантов, один бронетранспортер, одну единицу специальной техники, два автомобиля, а также три артиллерийские системы захватчиков. Также известно, что нам удалось разжиться трофейным бронетранспортером.

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