Мовляв, ці самі діти, якщо з ними не розібратися зараз, виростуть нацистами. І вже через кілька десятків років повернуться, щоб вирізати Росію.

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Росіян залякують дітьми, які переховуються на "Азовсталі"

Для російських військових жінки та діти на "Азовсталі" не були несподіванкою. На цьому наголосив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Водночас він зазначив про чергову спробу виправдати звірства, які чинять загарбники.

Російськими та сепаратистськими пабліками поширюється нова інформація. Мовиться про необхідність убивати усіх, включно з дітьми.

Процитуємо уривок з послання, яке поширюється в мережі. У ньому розповідають, якою буде доля маріупольців, яким вдалося звільнитися з російської окупації: "Миле маля через кілька десятків років прийде різати росіян".



Дивіться весь текст публікації, яка шириться в мережі / Телеграм Петра Андрющенка

Відтак, росіяни можуть прикласти максимум зусиль, щоб знищити тих, хто рятується від атак на території "Азовсталі". Інакше, переконані ці параноїки, через роки по них прийдуть та неодмінно вб'ють.

Зазначимо, що наразі мешканці Маріуполя не мають можливості покинути "Азовсталь". Щоб вивезти їх з території заводу необхідні гарантії третьої сторони. На цьому наголосив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

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