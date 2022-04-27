Таку інформацію повідомили на сторінці Операція об'єднаних сил у фейсбуці. Ворожих обстрілів зазнали такі населені пункти, як Маріуполь, Красногорівка, Лиман, Авдіївка, Торецьк, Мар’їнка, Дружківка, Нью-Йорк, Неліпівка, Ставки, Берестове, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Нижнє, Гірське, Білогорівка.

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Житловий фонд

Ворог авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами спричинив руйнування і пошкодження близько 29-ти багатоповерхових і приватних житлових будинків. Серед мирного населення є жертви. Також окупанти нанесли удар по селищі Нью-Йорк Бахмутського району та місту Лиман: загинуло дві жінки, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Цивільні об'єкти

Протягом минулої доби внаслідок обстрілів пошкоджені лікарня, школа, кінотеатр, 5 магазинів, локомотивна контора, 2 трансформаторні підстанції, газопровід та інші цивільні об'єкти.

За даними ООС, за минулу добу підрозділи ДСНС, які входять до угруповання Об'єднаних сил, здійснили 22 виїзди для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків бойових дій.

У Красногорівці Покровського району, Неліпівці Бахмутського району, у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, селищі Нижнє Сєвєродонецького району вогнеборці українського Донбасу загасили 10 пожеж, що виникли внаслідок ворожої навали.

Гасіння пожеж на Донбасі / фото ООС

Також повідомляється, що піротехніки ДСНС виявили 79 кумулятивних осколкових бойових елементів, нерозірваних снарядів і авіаційних ракет та інших вибухонебезпечних предметів.

Знешкодження ворожих снарядів / фото ООС

У ДСНС застерегли: не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

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