Наслідки цинічних обстрілів Луганщини

Росіяни по 10 разів обстріляли Попасну та Лисичанськ. Ще 4 тривалі обстріли вели по Гірській громаді.

Важливо Росіяни нарощують темпи наступу: майже на всіх напрямках ведуться інтенсивні бої

Внаслідок обстрілів зруйновані 10 будинків у Попасній.

Що відомо про жертв

  • У Гірському загинув 58-річний чоловік, який просто вийшов на подвір'я свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян;
  • у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка;
  • у Новодружеську та Лисичанську – 2 чоловіків;
  • ще 4 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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До теми дивіться відео про те, що біля будинку у Харкові знайшли 24 міни: