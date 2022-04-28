Наслідки цинічних обстрілів Луганщини
Росіяни по 10 разів обстріляли Попасну та Лисичанськ. Ще 4 тривалі обстріли вели по Гірській громаді.
Важливо Росіяни нарощують темпи наступу: майже на всіх напрямках ведуться інтенсивні бої
Внаслідок обстрілів зруйновані 10 будинків у Попасній.
Що відомо про жертв
- У Гірському загинув 58-річний чоловік, який просто вийшов на подвір'я свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян;
- у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка;
- у Новодружеську та Лисичанську – 2 чоловіків;
- ще 4 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Останні новини про ситуацію на Луганщині
- 27 квітня росіяни обстріляли єдину лікарню в Сєвєродонецьку, де перебували близько 50 пацієнтів. Наразі медзаклад продовжує функціонувати.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попередив, що світло та зв'язок у Гірському, ймовірно, не вдасться відновити аж до закінчення бойових дій. Адже в енергетичну підстанцію влучив російський снаряд, а відремонтувати її вже неможливо.
- Через руйнування магістральних газогонів та газорозподільних станцій на Луганщині немає централізованого газопостачання. Наразі газ є у 6 населених пунктах області, та й то не у всіх будинках.
До теми дивіться відео про те, що біля будинку у Харкові знайшли 24 міни: