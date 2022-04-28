Після того, як снаряд влучив у підстанцію, вона зайнялася. За словами очільника ОВА Луганської області, підстанція згоріла дуже швидко.

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Об'єкт горів настільки стрімко, що не вдалося врятувати навіть залишки.

Підстанцію відремонтувати неможливо

Під час ведення бойових дій відремонтувати те, що згоріло, неможливо. Тож, ймовірніше за все, місто Гірське залишилось без світла та мобільного зв'язку надовго.

Відремонтувати зруйноване у нинішніх умовах безпеки практично неможливо. Із великою ймовірністю світло та мобільний зв'язок в Гірському не відновлять до кінця бойових дій,

– повідомив Гайдай.

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