Ситуація на Півдні контрольована

Ніч на півдні минула неспокійно, однак ситуація в областях – контрольована. Про це 24 каналу повідомили джерела у Херсонській та Миколаївській ОВА.

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Ворог не припиняє вогонь на Херсонщині

Вночі над містом були сильні вибухи – росіяни продовжують наступальні дії. Також майже на всій території області тривали обстріли.

Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого рогу, – зазначили в Херсонській ОВА.

Крім того, у відомстві повідомили про випадки викрадення цивільного населення.

На Миколаївському напрямку тривожно

Протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована,

– зазначили джерела.

За попередньою інформацією росіяни завдали ракетного обстрілу поруч із селом Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Данні щодо постраждалих уточнюють.

Актуально про наступ на Південь

Росія заявила, що планує встановити "повний контроль" над Донбасом і Півднем України. Таким чином країна-агресорка хоче впливати на нашу економіку.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що Росія до 9 травня має наміри захопити Південь України.

Російські окупанти активно агітують мирних жителів Херсонщини за "русскій мір". Проте дух українців незламний – вони продовжують опиратися загарбникам.

Як і Збройні Сили України продовжують давати гідну відсіч як на Миколаївщині, так і Херсонщині.

З приємного – вночі 28 квітня воїни ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів на Півдні. Також там вдалося ліквідувати майже пів сотні російських військових і 14 одиниць їхньої військової техніки.

Буде цікаво – що роблять з "другою армією світу" українські захисники та захисниці