Ситуація на Півдні контрольована
Ніч на півдні минула неспокійно, однак ситуація в областях – контрольована. Про це 24 каналу повідомили джерела у Херсонській та Миколаївській ОВА.
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Ворог не припиняє вогонь на Херсонщині
Вночі над містом були сильні вибухи – росіяни продовжують наступальні дії. Також майже на всій території області тривали обстріли.
Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого рогу, – зазначили в Херсонській ОВА.
Крім того, у відомстві повідомили про випадки викрадення цивільного населення.
На Миколаївському напрямку тривожно
Протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована,
– зазначили джерела.
За попередньою інформацією росіяни завдали ракетного обстрілу поруч із селом Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Данні щодо постраждалих уточнюють.
Актуально про наступ на Південь
- Росія заявила, що планує встановити "повний контроль" над Донбасом і Півднем України. Таким чином країна-агресорка хоче впливати на нашу економіку.
- Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що Росія до 9 травня має наміри захопити Південь України.
- Російські окупанти активно агітують мирних жителів Херсонщини за "русскій мір". Проте дух українців незламний – вони продовжують опиратися загарбникам.
- Як і Збройні Сили України продовжують давати гідну відсіч як на Миколаївщині, так і Херсонщині.
- З приємного – вночі 28 квітня воїни ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів на Півдні. Також там вдалося ліквідувати майже пів сотні російських військових і 14 одиниць їхньої військової техніки.
Буде цікаво – що роблять з "другою армією світу" українські захисники та захисниці