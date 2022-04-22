Про це заявив виконавець обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, повідомляє 24 канал.

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Російські ЗМІ пишуть, що він озвучив свої плани на щорічних зборах 22 квітня.

Росіяни чітко озвучили свої плани

Міннекаєв заявив, що Росія повинна отримати Південь, адже таким чином вони зможуть впливати на "життєво важливі об'єкти української економіки". Тобто окупанти відверто визнали, що їхня справжня мета – знищити Україну як державу.

З початку другої фази "спецоперації", вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки,

– заявив Міннекаєв.

Окрім цього, окупація Півдня дасть росіянам сухопутний доступ до окупованих Криму та Придністров'я.

Зауважимо, що ще в лютому росіяни переконували себе, що зможуть захопити Київ за 2 дні. У підсумку вони не впоралися з опором Збройних Сил України та відійшли з Півночі України з величезними втратами.

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