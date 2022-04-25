Про це він сказав під час спецефіру "Два місяці героїчного опору". Христо Грозєв зазначає, що Росії конче необхідна хоча б якась перемога до 9 травня, передає 24 канал.
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Росіянам потрібні бодай якісь здобутки
Журналіст зазначив, що з боку Росії спостерігається паніка. Відтак, країна-агресорка намагатиметься "продати" будь-яку перемогу до 9 травня.
"Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", – підкреслив Грозєв.
Тож, стверджує журналіст-розслідувач, до 9 травня Росія не полишатиме спроб бодай якусь перемогу собі записати. Якщо ж це їй не вдасться, то не виключені терористичні атаки.
Якщо їм це не вдасться – а мені здається, що їм це не вдасться, – то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї,
– додав він.
Христо Грозєв зауважив, що населення Росії перестає вірити уряду своєї країни, а також російській пропаганді. Про це свідчать нові запити у російських інтернет-пошуковиках. Зокрема, росіян цікавить:
- Що ж насправді сталося з крейсером "Москва"?
- Коли Україна заїде на територію Росії?
- Куди подівся Шойгу?
Тиждень тому населення більше вірило у пропаганду, проте останні 3 – 4 дні ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює,
– додав він.
Зауважимо, що раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж висловила припущення стосовно 9 травня. Вона підкреслила, що для Росії ця дата сакральна. Тож країна-агресорка намагатиметься бодай якийсь здобуток до цього дня показати.
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