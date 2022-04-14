Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Рада". Ганна Маляр підкреслила, що все ще висока ймовірність ракетного обстрілу Києва окупантами.

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Росіяни можуть відновити наступ на Київ

Що стосується 9 травня, то цю дату Ганна Маляр назвала сакральною для російських загарбників. Але вона б не сказала, що після цього дня у столиці відразу ж стане безпечно.

Ворог розглядав такий варіант. У них була така амбіція "пройтися Києвом" 9 травня,

– зазначила вона.

Ганна Маляр додала, що це впізнаваний почерк як КДБ, так і всієї російської армії. Вони намагалися все присвятити до якихось історичних дат.

Водночас усім варто розуміти, що на сході України триває активна фаза боїв. Тож вороги завдають ракетно-бомбових ударів по Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. А це означає, що ризик зберігається по всій території України.

Відтак, з Києвом слід зачекати. Ганна Маляр нагадала, що для російських загарбників він був ключовою ціллю. І неможливо достеменно передбачити, чи не відновить Росія наступ на столицю.

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