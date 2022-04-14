Об этом она рассказала в эфире телеканала "Рада". Анна Маляр подчеркнула, что все еще высокая вероятность ракетных обстрелов Киева оккупантами.

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Россияне могут возобновить наступление на Киев

Что касается 9 мая, то эту дату Анна Маляр назвала сакральной для российских захватчиков. Но она не сказала бы, что после этого дня в столице сразу же станет безопасно.

Враг рассматривал такой вариант. У них была такая амбиция "пройтись по Киеву" 9 мая,

– отметила она.

Анна Маляр добавила, что это узнаваемый почерк как КГБ, так и всей российской армии. Они старались все посвятить каким-либо историческим датам.

В то же время всем следует понимать, что на востоке Украины продолжается активная фаза боев. Поэтому враги наносят ракетно-бомбовые удары по Харьковской, Донецкой и Запорожской областям. А это значит, что риск сохраняется на всей территории Украины.

Следовательно, с Киевом следует подождать. Анна Маляр напомнила, что для российских захватчиков он являлся ключевой целью. И невозможно точно предсказать, не возобновит ли Россия наступление на столицу.

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