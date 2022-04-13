Нова погроза з Росії
Російська влада поширила нову пропаганду. Мовляв, Україна намагається завдати удари по об'єктах на території держави-агресорки.
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Така заява – чергова провокація для виправдання ударів по Україні. У міноборони Росії цинічно збрехали, що раніше не обстрілювали інфраструктуру у Києві. А тепер, мовляв, можуть випустити ракету у будівлі держвлади.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, однак жоден з них не спрацює.
Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти,
– зазначив політик.
Він наголосив, що Росія обов'язково відповість перед міжнародним трибуналом.
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