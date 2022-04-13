Також росіяни продовжують завдавати авіаційних ударів. Дані оновили станом на 18:00.

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На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій,
– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії у районах:

  • Сєверодонецька;
  • Рубіжного;
  • Попасної.

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