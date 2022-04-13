Під час брифінгу 13 квітня Бойченко розповів, що ще станом на 21 березня комунальні підприємства та офіційна влада Маріуполя нарахувала в місті понад 5 тисяч загиблих цивільних.

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Приблизно така кількість тіл лежала на вулиці. Ці люди загинули внаслідок обстрілів та бомбардувань ворожою авіацією.

Скільки мирних мешканців Маріуполя вбила Росія

Бойченко зауважив, що від 21 березня вже неможливо було фіксувати факти загибелі цивільних, тому що російські війська просунулись вглиб міста і почалися вуличні бої. У той час на вулиці залишались вбитими тисячі мирних містян.

Але, за приблизними даними, від 24 лютого у Маріуполі загинули понад 20 тисяч цивільних.

По нашій оцінці це більше ніж 20 тисяч населення, які були вбиті ворожими військами,

– заявив Бойченко.

За його словами, починаючи від 9 березня ворожі літаки впродовж 2 тижнів бомбардували Маріуполь кожні пів години.

Вони закрили місто і нікого не пускають тому що вони ховають ці злочини,

– зауважив мер.

Росіяни завезли в місто 13 мобільних крематоріїв

З відеозаписів, які викладають пропагандисти, можна побачити, що тіла кудись зникли. Але, як зауважив глава міста, померлі не могли самостійно встати та піти.

Бойченко підкреслив, що російські окупаційні війська організували в місті пункти збору тіл. Він також підтвердив, що вони привезли до Маріуполя понад десяток крематоріїв. Про це свідчать дані української розвідки.

Сьогодні наша розвідка вже це підтвердила, що 13 крематоріїв мобільних приїхало в місто і готуються ховати ці військові злочини, які зробила Російська Федерація,

– сказав Бойченко.

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