Во время брифинга 13 апреля Бойченко рассказал, что еще по состоянию на 21 марта коммунальные предприятия и официальные власти Мариуполя насчитали в городе более 5 тысяч погибших гражданских.

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Приблизительно такое количество тел лежало на улице. Эти люди погибли в результате обстрелов и бомбежек вражеской авиацией.

Сколько мирных жителей Мариуполя убила Россия

Бойченко отметил, что с 21 марта уже невозможно было фиксировать факты гибели гражданских, потому что российские войска продвинулись в глубь города и начались уличные бои. В то время на улицах оставались убитыми тысячи мирных горожан.

Но, по приблизительным данным, с 24 февраля в Мариуполе погибли более 20 тысяч гражданских.

По нашей оценке это более 20 тысяч населения, которые были убиты вражескими войсками,

– заявил Бойченко.

По его словам, начиная с 9 марта вражеские самолеты в течение 2 недель бомбили Мариуполь каждые полчаса.

Они закрыли город и никого не пускают, потому что они скрывают эти преступления,

– отметил мэр.

Россияне завезли в город 13 мобильных крематориев

По видеозаписям, которые выкладывают пропагандисты, можно увидеть, что тела исчезли. Но, как отметил глава города, умершие не могли самостоятельно встать и уйти.

Бойченко подчеркнул, что российские оккупационные войска организовали в городе пункты сбора тел. Он также подтвердил, что они привезли в Мариуполь больше десяти крематориев. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Сегодня наша разведка уже это подтвердила, что 13 мобильных крематориев приехало в город и готовятся скрывать эти военные преступления, которые совершила Российская Федерация,

– сказал Бойченко.

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