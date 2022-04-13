Втім, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко, у ворога на місто особливі наміри. Вони хочуть влаштувати там парад.

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Окупанти мріють влаштувати 9 травня парад в Маріуполі

Так, Іващенко отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих. Це потрібно для того, щоб провести 9 травня парад.

Ймовірно, окупанти планують провести "карнавал перемоги" у разі успіху “спецоперації" саме в Маріуполі.

З хорошого – ані техніки, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенко,

– підкреслив Андрущенко.

Тож можна не хвилюватися, бо, очевидно, цього не станеться. Адже Збройні Сили України дають гідну відсіч ворогу і вже зовсім скоро на нас чекає перемога!

Путін дав нове завдання своїм генералам

Очевидно, успішність "спецоперації" Путіна під загрозою, і сам диктатор усвідомлює це. Тому дав своїм генералам нове завдання – здобути "хоч якусь перемогу" в Україні до 7 травня, бо 9-го в Москві має відбутися традиційний парад. Таке рішення Путін прийняв, найімовірніше, через те, що від початку вторгнення його війська не змогли утримати контроль над районами, де вели бої, і зазнали численних втрат.

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