Основні події 13 квітня зібрали журналісти 24 каналу. Більше про це – читайте далі.

Що було раніше Запеклі бої на Запоріжжі та плани про західні квазіреспубліки: основне за 48 день війни

04:06 Повітряні сили ЗСУ, попри погану погоду, збили ворожий штурмовик Су-25. Він став ювілейною 300 повітряною ціллю зенітних ракетних військ

01:56 Президент США Джо Байден вперше назвав війну в Україні геноцидом. Він визнав, що його вчинив диктатор Володимир Путін.

Зеленський подякував Байдену за таку реакцію та наголосив, що це слова справжнього лідера.

01:53 На території лише Київської області від початку війни зафіксували понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених російськими військовими. У МВС повідомили, що там виявили вже понад 720 тіл загиблих.

00:35 Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні запропонував Росії обміняти Віктора Медведчука на українських захисників, які потрапили в полон. Напередодні кума Путіна затримали працівники СБУ, коли він намагався втекти з країни.

Крім того, Зеленський зазначив, що поки рано говорити, що вороги застосували саме хімічну зброю у Маріуполі, адже потрібно провести розслідування. У блокадному місті це зробити неможливо. Тому, враховуючи погрози пропагандистів, світ має реагувати вже зараз.

Дивіться нічне звернення Зеленського: