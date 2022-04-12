Українські військові відважно дають опір загарбникам. Про головні події 47 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Шантаж Росії, визволення Нової Басані: відеодайджест 47 дня війни

05:44 The New York Times опублікувала карту злочинів, які здійснили російські військові у Бучі, що на Київщині. На ній понад 20 місць, у яких вороги вбивали мирних українців.



Карта місць, де росіяни вбивали українців / Скриншот із сайту

04:11 Повернулася додому журналістка Ірина Дубченко, яка була в полоні росіян. Її викрали ще 29 березня, а про повернення жінки повідомили 11 квітня. Раніше було відомо, що окупанти повезли Ірину в Донецьк для проведення "слідчих дій".

03:41 Окупаційні війська Росії протягом доби 11 квітня обстріляли одразу кілька сіл Херсонської та Дніпропетровської областей. Вони атакували мирні населені пункти "Градами". Але на Дніпропетровщині зараз немає ворога. Про постраждалих поки невідомо.

03:05 Франція відправляє додому 6 російських дипломатів-шпигунів. У МЗС країни заявили, що таке рішення прийняли після довгого розслідування.

02:18 Пентагон відреагував на те, що російські окупанти в Маріуполі могли застосувати хімічну зброю. Речник відомства Джон Кірбі заявив, що така інформація викликає глибоке занепокоєння. Підтвердити такий факт поки не можуть.

Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають наші побоювання щодо того, що Росія може використати в Україні,

– пояснив Кірбі.

Речник американського міністерства додав, що мовиться про різні засоби придушення заворушень, зокрема – сльозогінний газ, змішаний із отруйними речовинами.

01:50 Європол почав операцію "Оскар", щоб знайти російські активи, які підпадають під санкції. Мовиться про пакети санкцій, які запровадив Євросоюз.

Операція триватиме щонайменше один рік та включатиме ряд окремих розслідувань.

