Також цієї доби військовослужбовці бригади імені Костя Гордієнка знищили склад окупантів. Дивіться, якими були основні події 11 квітня – 47 дня війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ визволили Нову Басань, Зеленський виступив перед Південною Кореєю

У Генеральному штабі ЗСУ виділили такі основні події 11 квітня:

  • Президент України виступив перед парламентом та народом Південної Кореї;
  • ЗСУ визволили Нову Басань на Чернігівщині;
  • військовослужбовці бригади імені Костя Гордієнка знищили склад окупантів;
  • десантники знищили 5 ворожих танків та збили їхній безпілотник типу "Орлан-10";
  • Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу CBS.

Коротко. Війна. День 47: дивіться відеодайджест