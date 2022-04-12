Також цієї доби військовослужбовці бригади імені Костя Гордієнка знищили склад окупантів. Дивіться, якими були основні події 11 квітня – 47 дня війни, яку Росія почала проти України.
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ЗСУ визволили Нову Басань, Зеленський виступив перед Південною Кореєю
У Генеральному штабі ЗСУ виділили такі основні події 11 квітня:
- Президент України виступив перед парламентом та народом Південної Кореї;
- ЗСУ визволили Нову Басань на Чернігівщині;
- військовослужбовці бригади імені Костя Гордієнка знищили склад окупантів;
- десантники знищили 5 ворожих танків та збили їхній безпілотник типу "Орлан-10";
- Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу CBS.
Коротко. Війна. День 47: дивіться відеодайджест