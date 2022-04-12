Хімічна зброя є зброєю масового ураження. Мовиться про застосування боєприпасів, які містять токсини або хімічні речовини, що можуть атакувати організм людини, пише 24 канал.

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Якою буває хімічна зброя

Це й задушливі отруйні речовини (атакують легені та дихальну систему), й шкірно-наривні (обпікають шкіру), а також нервово-паралітичні. Останні перешкоджають передачі повідомлень мозку до м'язів тіла. Їх усі можуть використовувати в артилерійських снарядах, бомбах і ракетах.

Але такі методи – вкрай негуманні, тому й суворо заборонені міжнародним правом.

Повідомлення з Маріуполя

11 квітня близько 21:00 окупанти скинули з безпілотника отруюючу речовину невідомого походження. Що саме це було – наразі невідомо. У телеграм-каналі "Азову" розповіли, що у постраждалих – дихальна недостатність й вестибуло-атактичний синдром (характеризується поганою стійкістю при ходьбі й раптовою втратою відчуття рівноваги).

Хімічна зброя – заборонена

"Золотою ерою" хімічної зброї стала Перша світова війна. Усі сторони конфлікту включилися у смертельні перегони за ідеальною отрутою. Жахливі наслідки уражень призвели тоді до підписання Конвенції про заборону застосування хімічної й біологічної зброї. Це сталося у 1925 році.

Ця домовленість дотримувалася сторонами під час Другої світової. У 1960-х роках хімікати використовували американські війська у В'єтнамі. Пізніше – Саддам Хусейн у війні з Іраном та проти повстанців-курдів.

Зверніть увагу! Символічним знаком завершення Холодної війни стала нова Конвенція про відмову від хімічної зброї у 1993 році. До неї приєдналося майже 190 країн світу.

Хімічна зброя у війні в Сирії

На жаль, випадки застосування небезпечної зброї масового ураження відомі й у XXI столітті. Від початку війни у Сирії режим Асада низку разів порушував Конвенцію щодо хімічного роззброєння. Під час атаки на Дамаск 21 серпня 2013 року, до прикладу, використали зарин – отруйний газ нервово-паралітичної дії.

Пізніше, навесні 2017 року, було завдано повітряного удару по місту Хан-Шейхун. Тоді понад 100 людей загинули, серед них – діти. Ще понад 300 – отримали отруєння різного ступеня. І це лише кілька моторошних прикладів, а їх є більше.

Світові лідери обіцяли "жорстку реакцію"

Про те, що Росія може застосувати проти України хімічну зброю, говорили й раніше. Наприкінці березня Джо Байден попередив: якщо окупанти на це наважаться, реакція США та НАТО буде миттєвою та жорсткою. Жодних подробиць він не наводив, але пояснив, що відповідь "залежатиме від характеру загрози". Схожа заява згодом прозвучала й від німецького канцлера Олафа Шольца. Він стверджував, що у випадку застосування Росією біологічної та хімічної зброї "НАТО готується до радикальних заходів".

Історія застосування хімічної зброї: дивіться відео 24 каналу