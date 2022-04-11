Це сталося ввечері 11 квітня, близько 21:00. Відповідну інформацію захисники Маріуполя оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
Читайте також Місто, де кожен дім – "нацист": окупанти нещадно знищують будинки в Маріуполі
На що скаржаться постраждалі від отрути
Росіяни скинули з безпілотника отруюючу речовину невідомого походження. У постраждалих – дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром (розлад, який характеризується поганою стійкістю при ходьбі й раптовою втратою відчуття рівноваги). "Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", – мовиться у повідомленні.
Росіяни планували застосувати хімічну зброю
Раніше загарбники відкрито погрожували застосуванням хімічної зброї проти оборонців Маріуполя.
Новина доповнюється…