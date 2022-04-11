Це сталося ввечері 11 квітня, близько 21:00. Відповідну інформацію захисники Маріуполя оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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На що скаржаться постраждалі від отрути

Росіяни скинули з безпілотника отруюючу речовину невідомого походження. У постраждалих – дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром (розлад, який характеризується поганою стійкістю при ходьбі й раптовою втратою відчуття рівноваги). "Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", – мовиться у повідомленні.

Росіяни планували застосувати хімічну зброю

Раніше загарбники відкрито погрожували застосуванням хімічної зброї проти оборонців Маріуполя.

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