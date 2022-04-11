Відповідне відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти самі показують, що буквально руйнують місто. Це ролик з одного із пропагандистських російських каналів.

Важливо Маріуполь має триматися якнайдовше – так буде більше шансів його врятувати, – Арестович

"Зачистка" від загарбників

За його словами, так російські військові "зачищають" Маріуполь: вони просто обстрілюють житлові будівлі із танків. Здається, ніби для них кожен дім – це "нацист".

Так виглядає "зачистка" від окупантів. Без коментарів. Маріуполь. Місто, де кожен дім – "нацист", – написав Петро Андрющенко.

Як окупанти обстрілюють будинки в Маріуполі: дивіться відео

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що військові активно контактують з оборонцями Маріуполя і роблять все можливе й неможливе для перемоги.

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