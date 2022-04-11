Соответствующее видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты сами показывают, что буквально разрушают город. Это ролик от одного из пропагандистских российских каналов.
Важно Мариуполь должен держаться как можно дольше – так будет больше шансов его спасти, – Арестович
"Зачистка" от захватчиков
По его словам, так российские военные зачищают Мариуполь: они просто обстреливают жилые здания из танков. Кажется, что для них каждый дом – это "нацист".
Так выглядит "зачистка" от оккупантов. Без комментариев. Мариуполь. Город, где каждый дом – "нацист", – написал Петр Андрющенко.
Как оккупанты обстреливают дома в Мариуполе: смотрите видео
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что военные активно контактируют с защитниками Мариуполя и делают все возможное и невозможное для победы.
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